إسرائيل للجنائية الدولية: المحكمة لا تملك صلاحية فتح تحقيق ضدنا ولن نعترف بسلطتها

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قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عدم التعاون مع تحقيق الجنائية الدولية بعد الاجتماع مع كبار الوزراء والمسؤولين قبل انقضاء مهلة يوم الجمعة للرد على خطاب إخطار من المحكمة.



وكانت الجنائية الدولية فتحت تحقيقا في مارس/ آذار المنصرم في "جرائم حرب" ارتكبتها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة.



وعقد نتنياهو، اليوم الخميس، مداولات حول شكل الرد على إخطار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بمشاركة وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ووزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، ووزير الطاقة، يوفال شطاينيتس، والمستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، والمدعي العسكري، شارون افيك، ومسؤولين آخرين.



وتقرر في نهاية المداولات أن "توضح إسرائيل للمدعية العامة، أن ليس لديها صلاحيات للشروع في تحقيق ضد إسرائيل، التي لن تتعاون معها"، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.



وانتقد نتنياهو حكم المحكمة الجنائية الدولية، وشجب الإعلان عن إجراء تحقيق في جرائم مزعومة في الضفة الغربية وغزة.