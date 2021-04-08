نادي الأسير: أسيران في سجن "النقب" مضربان عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداري

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نادي الأسير اليوم الخميس، أن الأسيرين سائد أبو عبيد (41 عامًا) من جنين، والأسير عماد سواركه (37 عامًا) من أريحا، يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ.



وأوضح نادي الأسير أن الأسير أبو عبيد مضرب منذ أربعة أيام، حيث شرع في إضرابه منذ الرابع من نيسان الجاري، والأسير سواركه منذ 22 يومًا وهو مضرب منذ 18 آذار الماضي.



ولفت نادي الأسير إلى أن الأسيرين يقبعان في زنازين سجن "النقب الصحراوي"، حيث نقلتهما إدارة السّجن في محاولة للضغط عليهما لثنيهما عن الإضراب.



وبيّن نادي الأسير أن الأسير أبو عبيد كان قد اعتقل في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، وحكم عليه الاحتلال أربعة شهور ونصف، وبعد انتهاء مدة حُكمه جرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ، وعليه شرع في الإضراب، كما أن الأسير سواركه معتقل منذ شهر تموز العام الماضي، وقد صدر بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ مدة كل منهما أربعة شهور.



الأسير أبو عبيد أسير سابق أمضى قرابة 12 عامًا في سجون الاحتلال، وكذلك الأسير سواركه حيث أمضى قرابة العشر سنوات، علمًا أن الأسير سواركه متزوج وهو أب لخمسة من الأطفال.



يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام سياسة الاعتقال الإداريّ على نطاق واسع بحقّ الفلسطينيين، حيث يبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال (440) أسيرًا بينهم قاصران، وثلاث أسيرات، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.