حماس: لم نقدم أي طعن ضد أي قائمة مترشحة لانتخابات المجلس التشريعي

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت حركة "حماس" مساء الخميس، تصريحاً صحفياً حول تقديم الطعون ضد أية من القوائم الانتخابية المترشحة للمجلس التشريعي.



وأكّدت "حماس" في تصريح وصل "دنيا الوطن" على أنها لم تقدم أي طعن ضد أي قائمة مترشحة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني "المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني"، وذلك إيماناً منها بضرورة توفير أجواء التنافس الحر والشريف بين أبناء شعبنا، واحتراماً لجميع القوائم المترشحة.



وأضافت: "هذا ثقةً منا بأن الانتخابات مدخل للوحدة والعمل المشترك، وصولاً إلى ترتيب البيت الفلسطيني بمشاركة المكونات الوطنية كافة".