الإفراج عن الأسير عصام أبو السباع" من مخيم جنين بعد 19 عاماً بسجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الأسير عصام محمد أبو السباع (39 عاماً) من مخيم جنين بعد اعتقال دام 19 عاماً، من سجن النقب الصحراوي عبر حاجز الظاهرية في الخليل.



وقال أبوالسباع لحظة الإفراج إن "سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل وحرمان المعتقلين، وانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام والتنصل مما اتفقت عليه بتحسين ظروف اعتقال الأسرى"، مؤكدا أن الفرحة لن تكتمل إلا بتبييض السجون، وأنه بدون وحدتنا الوطنية وإنهاء الانقسام لن تتحقق حريتنا واستقلالنا وستبقى سلطات الاحتلال تمعن بسياستها العدوانية والتوسعية .



وتطرق أبو السباع إلى معاناة الأسرى المرضى وكبار السن وسياسة الإهمال الطبي المتعمدة بحقهم، من خلال اقتصار العلاج المقدم على المسكنات، إضافة إلى معاناتهم اليومية جراء عدم تقديم احتياجاتهم الإنسانية ومطالبهم الحياتية، إضافة الى حرمانهم من الزيارات خاصة بعد جائحة كورونا، والنقص الشديد في وسائل الوقاية، مناشدا كافة المؤسسات الدولية العمل على إنقاذ حياة الأسرى المرضى.



بدوره، قال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور إن الأسير اعتقل في 11-4-2002 ولم يعلم باستشهاد والده في معركة مخيم جنين الا بعد انتهاء التحقيق معه.