شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقمع وقفة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس

قوات الاحتلال تقمع وقفة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وقفة تضامنية مع الأهالي المهددة منازلهم بالإخلاء في حي الشيخ جراح، بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال حاولت في بداية الامر منع عشرات المشاركين من التظاهر أمام أحد المنازل المهدد أصحابها بالإخلاء لصالح جمعيات استيطانية، وطلبت من المشاركين مغادرة المكان، قبل أن تشرع بقمعهم والاعتداء عليهم.

ودعا المشاركون خلال الوقفة إلى دعم أهالي الشيخ جراح ومساندتهم، رافعين اللافتات المنددة بإخلاء الحي، والمؤكدة على حق المقدسيين في إثبات ملكيتهم للأرض.

وينفذ الأهالي اعتصاما أسبوعيا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة ضد سياسة الاستيطان والاستيلاء على المنازل.

 ويواجه أهالي حيّ الشيخ جرّاح، الواقع شمال البلدة القديمة بالقدس المحتلة، منذ العام 1972 مخططاً إسرائيليّاً لتهجيرهم وبناء مستوطنة على أنقاض بيوتهم، بزعم أن الأرض التي بُنيت عليها منازلهم من طرف الحكومة الأردنيّة كانت مؤجرة في السّابق لعائلات يهودية.

 وكثف الاحتلال مؤخرا من إجراءاته لتنفيذ المخطط وفرضه واقعا على الأهالي، خاصةً بعد صدور قرارات متتالية من محاكم الاحتلال لصالح الجمعيات الاستيطانيّة التي تقود هذا المخطط.

 ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال قرابة 2000 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين، بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين.

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