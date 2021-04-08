شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل فتيين من القدس

الاحتلال يعتقل فتيين من القدس
رام الله - دنيا الوطن
 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتيين من بلدة الطور، بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين أحمد داود الهدرة، ومحمود خليل الهدرة، وكلاهما يبلغان من العمر (17 عاما)، وذلك بعد أن أوقفت مركبة يستقلانها في الطور.

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