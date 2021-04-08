قناة "المملكة": الوزير الأردني السابق باسم عوض الله لا يزال موقوفا

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رام الله - دنيا الوطن

نقل موقع قناة (المملكة) الأردنية، عن مصدر رسمي مسؤول، اليوم الخميس، أن باسم عوض الله لا يزال موقوفاً على ذمة القضية التحقيقية، ولا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه غادر البلاد.



وقال مصدر أمنيّ في وقت سابق: "بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة"، مضيفا: "إنّ التحقيق في الموضوع جارٍ".



وشغل عوض الله الذي ولد في عمان عام 1964 منصب وزير التخطيط ووزير المالية، وعمل مديرا للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي.



ودرس عوض الله في جامعة جورج تاون في واشنطن، وفي مدرسة لندن الاقتصادية.