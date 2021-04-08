أبو سلمية: حال أصبح العبء كبيراً على الطواقم الطبية سنلجأ لإغلاقات وإجراءات واسعة

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رام الله - دنيا الوطن

أ️كد الدكتور محمد أبو سلمية، مدير عام مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، أن الحالة الوبائية في الوقت الحالي، تحتاج إلى تكاتف الجميع؛ من أجل الخروج من مرحلة الخطر، لافتا إلى أن وزارة الصحة على أهبة الاستعدادات للتعامل مع مختلف الحالات.



وأشار أبو سلمية في تصريحات لوكالة (الرأي)، إلى أن هناك أكثر من 600 مريض يزورون مراكز الفرز التنفسي، جراء الانفتاح الكبير والطفرات، وعدم التزام المجتمع بإجراءات السلامة والوقاية.



وفي السياق، أكد أبو سلمية أن التطعيمات في غزة آمنة ولا خُوف منها أبداً، منوها إلى أن الطواقم الصحية متماسكة وتقدم الرعاية الطبية لجميع المرضى وجرى افتتاح أسرة إضافية لاستيعاب أعداد أكبر من الصابين.



وقال: "كل الخيارات مطروحة، وفي حال أصبح العبء كبير على المنظومة الصحية وأصبح هناك خطر عليها، سنذهب إلى إغلاقات وإجراءات أكبر وأوسع"، مضيفا: "ما يهدم المنظومة الصحية في العالم ككل هو قدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة، واليوم وصلنا إلى 243 حالة بعدما كنا نتحدث عن 180 قبل أسبوع".