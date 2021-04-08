البرهان: مفاوضات سد النهضة أخذت وقتا أكثر من اللازم ولم تصل لنتيجة

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، خلال زيارته قطر، إن مفاوضات سد النهضة أخذت وقتا أكثر من اللازم ولم تصل إلى نتيجة.



ولفت البرهان إلى أن بلاده لم تعتد على أي دولة في الجوار، وهي تسعى إلى حل كل المشكلات العالقة مع إثيوبيا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وشدد البرهان على حرص السودان على الأمن المجتمعي في البلاد وعلى السلم الإقليمي، معتبرا أن مفاوضات سد النهضة أخذت زمنا طويلا، مشيرا إلى أن الوساطة الأفريقية تعمل على تقريب وجهات النظر بين أطراف المفاوضات.



ونوه بأنه تم الاتفاق مع الدوحة على تفعيل الاتفاقيات وتبادل الزيارات بين البلدين.



وكان البرهان، وصل صباح أمس الأربعاء، إلى قطر في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.