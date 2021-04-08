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الهيئة المصرية العامة للمساحة تحدد أول أيام شهر رمضان فلكيا

الهيئة المصرية العامة للمساحة تحدد أول أيام شهر رمضان فلكيا
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس الإدارة المركزية لشؤون الخرائط بهيئة المساحة في مصر، أنه طبقا للحسابات الفلكية التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الثلاثاء القادم هو أول أيام شهر رمضان.

وأوضح المهندس طارق جودة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الخرائط بهيئة المساحة في مصر، أنه "طبقا لنتائج الحسابات الفلكية فإن هلال شهر رمضان لعام 1442 هجريا سيولد فلكيا يوم الاثنين 30 من شهر شعبان لعام 1442 الموافق 12 أبريل 2021 في تمام الساعة 4 والدقيقة 32 صباحا بتوقيت مصر، وحيث أن الهلال سيولد في اليوم التالي لغروب شمس يوم الرؤية في جميع المدن المصرية فيستحيل معه رؤية هلال شهر رمضان يوم الرؤية 29 شعبان، ويكون يوم الاثنين 12 أبريل هو المتمم لشهر شعبان ويكون يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل هو أول شهر رمضان"، بحسب ما جاء على موق (روسيا اليوم).

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