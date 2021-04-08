إسرائيل للمحكمة الجنائية: لا تملكون سلطة لفتح تحقيقات ولن نتعاون معكم

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رام الله - دنيا الوطن

أكد باراك رافيد، مراسل موقع (واللا) الإسرائيلي، أن إسرائيل سترسل رسالة، اليوم الخميس، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تؤكد أن المحكمة ليس لها سلطة التحقيق مع إسرائيل وأن النظام الإسرائيلي مستقل وقادر على التحقيق، وسيواصل التحقيق في أي ادعاء بنفسه.



وقال رافيد: "تقرر إرسال الرسالة في ختام جلستين عقدهما رئيس الوزراء نتنياهو في اليومين الماضيين".



بدورها، قالت صحيفة (معاريف): "بعد جلسة للحكومة، "إسرائيل" قررت الرد على المحكمة الدولية في لاهاي: موقفنا أنكم لا تملكون سلطة لفتح تحقيقات، ولن تتعاون في هذه المسألة، ومن المتوقع إصدار إعلان رسمي حول هذا الموضوع في وقت لاحق".