"الجهاد الإسلامي" تعلن وفاة الأسير المحرر والمبعد سابقاً لمرج الزهور عزام الشويكي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وفاة الأسير المحرر والمبعد سابقاً إلى مرج الزهور، القيادي عزام عبد الرحيم الشويكي (أبو العبد) من مدينة الخليل بالضفة الغربية.
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وفاة الأسير المحرر والمبعد سابقاً إلى مرج الزهور، القيادي عزام عبد الرحيم الشويكي (أبو العبد) من مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وقالت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الراحل وهو شقيق القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، ذياب الشويكي.
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