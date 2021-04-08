"الجهاد الإسلامي" تعلن وفاة الأسير المحرر والمبعد سابقاً لمرج الزهور عزام الشويكي





وقالت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الراحل وهو شقيق القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، ذياب الشويكي.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وفاة الأسير المحرر والمبعد سابقاً إلى مرج الزهور، القيادي عزام عبد الرحيم الشويكي (أبو العبد) من مدينة الخليل بالضفة الغربية.