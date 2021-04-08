مصدر: ناصر القدوة بطريقه لغزة في زيارةٍ قد تمتد لشهر





وبحسب المصادر ذاتها، فإن زيارة القدوة لغزة ستكون طويلة؛ قد تمتد لشهر، يُجري خلالها لقاءات مع مرشحي قائمة "الحرية" التي يترأسها، وترتيبات لانطلاق الحملة الانتخابية نهاية الشهر الجاري.





وتشكلت قائمة "الحرية" بعد تحالف القدوة، مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي.





وطبقاً للمصادر فإن القدوة يريد أن يعطي الوقت الكافي لأن يكون أكثر وسط الأهالي في غزة.





ونوهت نفس المصادر، إلى أنهم كانوا يأملون بأن تتضمن قائمة "الحرية" مرشحين أكثر من قطاع غزة، ولكن حدث انسحابات في الدقائق الأخيرة.





وكشفت المصادر عن تعرض مرشحي قائمة "الحرية" في الضفة وقطاع غزة، لضغوطات كبيرة لثنيهم عن الترشح، مشيرةً إلى صمود 56 مرشحاً أمامها.

خاص دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن"، من مصدر مطلع، ظهر اليوم الخميس، أن رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة، موجود حالياً في القاهرة، وهو عازم على زيارة قطاع غزة.