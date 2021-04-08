بريطانيا: تراجع إصابات (كورونا) 60% بفضل اللقاحات والإغلاق





وأعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان أن بلاده ستبدأ محادثات مع روسيا حول شراء محتمل للقاح "سبوتنيك-في" في حال صادقت الهيئة الناظمة الأوروبية على استخدامه.



وقال الوزير لاذاعة محلية اليوم الخميس "لقد شرحت باسم المانيا لمجلس وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي أننا سنجري مباحثات بشكل ثنائي مع روسيا، أولا لمعرفة متى وأي كميات يمكن أن تسلم"، في قرار اتخذ بعد قرار المفوضية الأوروبية عدم التفاوض باسم الدول الأعضاء الـ27 حول شراء "سبوتنيك-في، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله)



وبالنسبة لعدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد في ألمانيا، فقد وصل إلى 2,94 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ. وأفاد معهد روبرت كوخ (RKI) اليوم عن تسجيل 20407 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة الماضية.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (أ.ب)، بأن إصابات (كورونا) في بريطانيا، تراجعت 60% بفضل اللقاحات والإغلاق.وكان وزير الصحة البريطاني، قال إنه يمكن للمواطنين الثقة في سلامة نظام اللقاحات، مشيراً إلى "أننا سنتحلى بالشفافية لو ظهرت أي آثار جانبية لأي لقاح".هذا وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، أنه تم إعطاء 15,4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) في ألمانيا حتى الآن.