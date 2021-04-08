هيئة الأسرى: سجن ريمون يتعرض في هذه اللحظات لهجمة عنيفة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ان أقسام الأسرى في سجن ريمون تتعرض في هذه الأثناء لهجمة عنيفة جدا وغير مسبوقة.



وكشفت الهيئة ومن خلال مصادر خاصة، أن هناك إشتباكات بالأيدي بين الاسرى وشرطة الإدارة، وذلك بعد إقتحام السجانين قسم 3 الذي يعيش فيه أسرى حركة فتح، وتلا ذلك فورا إقتحام قسم 7 خلال تواجد الأسرى في ساحة الفورة، علما ان هذه القسم يعتبر قسم الوحدة الوطنية كونه يضم اسرى من من حركتي فتح وحماس والجبهة الشعبية.



وتحمل الهيئة حكومة الاحتلال وإدارة سجون ريمون المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى والمعتقلين في السجن، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر التحرك الفوري لوقف هذه الجريمة