الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن موعد إدخال أموال المنحة القطرية لقطاع غزة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، موعد إدخال أموال المنحة القطرية الشهرية لقطاع غزة.



ووفق موقع ( مفزاك درومي)، فإن من المتوقع أن تدخل أموال المنحة القطرية الشهرية إلى قطاع غزة، هذه الليلة.



وكانت المتحدثة باسم وزراة التنمية الاجتماعية، بغزة، قالنت في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، بأن موعد صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار للأسر الفقيرة، مرتبط بوصول، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير القطري محمد العمادي للقطاع.



وأضافت: إنه فور وصول العمادي لغزة، "يتم تحديد موعد صرف المنحة القطرية ووضع معايير الصرف للمستفيدين".