سلطة النقد: إدخال سيولة نقدية بمبلغ 125 مليون شيكل إلى قطاع غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

صرح محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم بأنه تم اليوم من خلال المصارف إدخال سيولة نقدية إلى قطاع غزة من فئة (20 و50) شيقل وبما مجموعه 125 مليون شيكل تلبية لاحتياجات المواطنين من تلك العملات خلال شهر رمضان الفضيل والأعياد القادمة.



وأكد أن سلطة النقد ومن منطلق دورها في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين، تتابع باستمرار توفر السيولة النقدية في جميع المحافظات.