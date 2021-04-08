شؤون فلسطينية

فلسطين تسجل رقماً مرتفعاً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل رقماً مرتفعاً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فلسطين اليوم الخميس، رقماً مرتفعاً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بالفيروس في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

كما رصدت وزارة الصحة، تسجيل 2884 إصابة جديدة، 1898 حالة تعافٍ من الفيروس خلال نفس الفترة الزمنية.

وأعلنت الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 33، طوباس 58، جنين 179، طولكرم 74، نابلس 201، الخليل 221، رام الله والبيرة 119، سلفيت 24، بيت لحم 32، ضواحي القدس 8، أريحا والأغوار 3"، قطاع غزة 1932".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 44، طوباس 41، جنين 237، طولكرم 111، نابلس 446، الخليل 186، رام الله والبيرة 150، سلفيت 15، بيت لحم 78، ضواحي القدس 20، أريحا والأغوار 16"، قطاع غزة 554".

وتم تسجيل 20 حالة وفاة في الضفة الغربية: " قلقيلية 2، جنين 1، طولكرم 1، نابلس 7، الخليل 6، رام الله والبيرة 2، سلفيت 1"، وتم تسجيل 8 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 201 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 61 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة الغربية 588 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس (كورونا)، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 131394، بينهم 11748 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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