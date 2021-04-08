العالول: شعبنا في حالة تفوق قيمي على الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

التقى محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، في مكتبه مساء اليوم، مع ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى السلطة الفلسطينية المبعوث، كرستيان كلاجس.



وأطلع العالول كلاجس على آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، مؤكدا العالول على موقف حركة فتح بالذهاب وإنجاز الانتخابات التشريعية الفلسطينية لتحقيق كل ما هو مطلوب من هذه الانتخابات على صعيد إنهاء الانقسام وإعادة الاعتبار للحياة الديمقراطية وتفعيل سلطة الشعب الفلسطيني التشريعية، وأن القدس لا يمكن لأي فلسطيني جعلها خلف ظهره في هذه الانتخابات وإن هناك ضرورة وحتمية لمشاركة أبناء الشعب الفلسطيني فيها ترشحاً وانتخابا.



وأكد على أن قيم الديمقراطية سلوكا وفهما منسجمة مع قيم المجتمع الفلسطيني الذي تميز بحمايته لهذه القيم حتى في ظروف وجود الاحتلال وسياساته المتعارضة والمنافية لكل القيم الأخلاقية والإنسانية، وهذا ما يجعل شعبنا في حالة تفوق قيمي على الاحتلال.



من جانبه أكد المبعوث كرستيان كلاجس دعم بلاده للعملية الديمقراطية التي تسعى القيادة الفلسطينية لإنجازها بإجراء الانتخابات التشريعية.