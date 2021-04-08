البزم: عدم وجود عناصر الشرطة أمام منازل المصابين بهذه المرحلة لهذا السبب





وأكد البزم بأن وقف حركة المركبات، يساهم في الحد من حركة المواطنين وبقائهم في أماكن سكناهم، وتقليل الاختلاط.



وشدد على أن "مراحل انتشار جائحة (كورونا) تفرض علينا إجراءات مغايرة لكل مرحلة عن سابقتها، فـ "لكل مرحلة ظروفها وطبيعتها الخاصة، ووجود عناصر الشرطة أمام منازل المصابين كان مستخدماً في مراحل سابقة، ولم يعد معمول به الآن، بسبب الأعداد الكبيرة للمصابين والمنازل أصبحت بالآلاف".



وأكد بأن الشرطة ستتخذ إجراءاتها بحق المصابين غير الملتزمين بالحجر المنزلي، داعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مصاب لا يلتزم بالحجر المنزلي.



وأعرب في تصريحات لإذاعة (القدس)، عن أمنيته بأن تأتي الإجراءات الأخيرة بنتائج إيجابية، و"الأمر مرهون بالتزام المواطنين بإجراءات السلامة".