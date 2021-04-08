الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدانين بتهمة الحرق بالاشتراك

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت محكمة بداية نابلس، المتهمين (و،ع)، و(ن،ع)، بتهمة الحرق بالاشتراك وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، استنادا لأحكام المادة 368 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.



وجاء الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي أسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا .