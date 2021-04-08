أبو هولي: اجتماع بين (أونروا) ومساعد وزير الخارجية الامريكي للتأكيد على أهمية الوكالة

أعلن رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أحمد أبو هولي، عن عقد (أونروا) اليوم الخميس، لقاءً مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الإسكان والهجرة واللاجئين، للتأكيد على أهمية دور الوكالة في تقديم الخدمات لجمهور اللاجئين في 58 مخيماً.



كما أكد في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه سيتم خلال الاجتماع الطلب من الإدارة الأمريكية المشاركة بقوة في المؤتمر الدولي للمانحين المزمع عقده في شهر حزيران/يونيو القادم، والطلب منهم أيضا حث الدول التي قطعت مساعدتها عن

الوكالة أو قلصت من هذا الدعم العودة من جديد لتقديمه على غرار ما فعلته إدارة بايدن.



كما رحب أبو هولي بالقرار الأمريكي لدعم الوكالة بعد غياب لمدة ثلاثة أعوام الذي أدى إلى حدوث أزمة خانقة، معرباً عن أمله بازدياد الدعم الأمريكي ليصل إلى المبلغ المقدم في السابق والبالغ 365 مليون دولار.





وأشار أبوهولي إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة أوفت بما وعدت به من خلال برنامجها، وحذفت من قاموس اللاجئ أنها تستهدفهم والوكالة، واتخذت قراراً صحيحاً وجريئاً بدعمها الهام للوكالة وصولاً إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين.



رام الله - دنيا الوطن