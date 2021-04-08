"الاقتصاد" و"الزراعة" تعقدان اجتماعاً مهماً لبحث قضية ارتفاع أسعار اللحوم بالضفة





وقال وزير الزراعة، رياض العطاري في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الوزارة ستضع اليوم أسعارا استرشادية ومحددة للحوم، مشدداً على أن غلاء الأسعار مبالغ فيه من قبل بعض بائعي اللحوم وهو غير مبرر ومرفوض.





وأوضح، بأن الوزارة لديها ما يكفي من اللحوم، كما أن هناك لجاناً مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمحافظين للمراقبة على الأسواق في رمضان عبر جولات ميدانية للتأكد من الالتزام بهذه الأسعار.



وفي سياق آخر، أعلن وزير الزراعة، انطلاق موسم البطيخ من مدينة أريحا في إطار خطة الوزارة للانفكاك عن الاحتلال وتعزيز المنتجع الوطني ودعمه.

رام الله - دنيا الوطنتعقد وزارة الزراعة اليوم الخميس، اجتماعاً لها مع وزارة الاقتصاد للبحث في قضية ارتفاع أسعار اللحوم في الضفة قبيل حلول شهر رمضان وحل هذه المشكلة، للتسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.