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شؤون فلسطينية

"التربية": سنُعلن قريباً آلية دوام الطلبة خلال شهر رمضان بالمحافظات الشمالية

"التربية": سنُعلن قريباً آلية دوام الطلبة خلال شهر رمضان بالمحافظات الشمالية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة التربية والتعليم، د بصري صالح، إن عودة الطلبة للمرحلة الأساسية يوم الأحد القادم لمقاعد الدراسة، وفقاً للتعليم المدمج على أن يعود فيما بعد بقية الطلبة.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الوزارة ستعلن عن تفاصيل آلية دوام الطلبة خلال شهر رمضان المقبل، مشيراً إلى أنها ستسير وفق خطة التعليم المدمج التعاقبي التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم قبل قرار تعليق الدوام، كما
ستشمل البند المتعلق بإزاحة الدوام ليصبح في تمام الساعة التاسعة صباحاً وفقا لقرار الحكومة في الجزء المتعلق بالتعليم.

وأكد صالح على أهمية استثمار الأيام المتبقية من الفصل الدراسي لإتمامه بنجاح أكاديميا وصحياً، من خلال اتباع البروتوكولات الصحية المتلازمة لعودة التعليم المدمج التعاقبي في الأيام المحددة لذلك، مؤكدا على الدور المهم للأسرة التي تشارك في هذه المسؤولية الجماعية.

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