"الصحة": فلسطين لم تسجل مضاعفات خطيرة نتيجة تلقي اللقاحات



وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن عملية التطعيم لا تعني أن الشخص محمي بالكامل من (كورونا) إنما تعمل اللقاحات على الحماية من الأعراض الخطيرة فقط، ويكون المتلقح ناقلاً للعدوى في حال إصابته.



وأوضح بوزية فيما يتعلق بالمضاعفات الناتجة عن اللقاحات، أن فوائد هذه اللقاحات تفوق الأضرار البسيطة التي يجري الحديث عنها، فيما لم يسجل في دولة فلسطين أية مضاعفات خطيرة جراء تلقيها.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، ياسر بوزية، إنه تم تطعيم أكثر من 12,500 كادر تعليمي للمرحلة الأساسية في المحافظات الشمالية، منذ الاثنين الماضي وحتى هذا اليوم، فيما تستمر حملة تطعيم الكوادر التدريسية والإدارية.