"الأوقاف": قدمنا ثلاثة مقترحات لصلاة التراويح في رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

تحدث وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، صباح اليوم الخميس، عن إمكانية إقامة صلاة التراويح في المساجد بالمحافظات الشمالية، خلال شهر رمضان المقبل 2021، في ظل انتشار جائحة (كورونا).



وأفاد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن وزارة الأوقاف قامت بتقديم ثلاثة مقترحات تم رفعها إلى الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية.



وأشار إلى أن هذه المقترحات بشأن آلية العودة إلى المساجد ستقوم اللجنة بدراستها، وسيتم الإعلان عنها من قبل الحكومة خلال الساعات، أو الأيام المقبلة.



وأكد أبو الرب أن هذه الإجراءات ستشمل الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، بالإضافة إلى صلاة التراويح، وفق سوا.



ونوه وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه في العام الماضي، حرمنا من التوجه إلى المساجد لصلاة التراويح نتيجة جائحة (كورونا)، مضيفًا: "هذا العام وبعد تجربة الحكومة الناجحة في الحد من انتشار الفيروس، استطاعت أن تدرس كل الخيارات في تحقيق الأمن للمواطنين".



وتابع: "نحن بالأوقاف، "درسنا هذا الأمر من خلال استشعار أهمية ذهاب المواطنين إلى المساجد في رمضان، وكان لدينا تصور أن يتم من خلال ضوابط يتم العمل بها".



وبخصوص رحلات العمرة هذا العام، أفاد أبو الرب، بأنه لن يكون هناك رحلات عمرة هذا الموسم بسبب قُرب شهر رمضان، والاجراءات المتبعة في السعودية في ظل انتشار كورونا، موضحًا: "ننتظر تعليمات من السعودية وفور وصولها سنطلع المواطنين عليها".