سلامة معروف: لا زلنا بذروة الموجة الوبائية وكافة السيناريوهات والإجراءات مطروحة لدى خلية الأزمة

وقال معروف: لا زلنا في ذروة الموجة الوبائية، ومن المبكر الحديث عن تخفيف الإجراءات المعلنة، و"قد نكون أمام سيناريو استمرار الإجراءات على حالها دون الحاجة للمزيد من تشديدها".





وتابع: بالنسبة للأسواق الشعبية الأسبوعية، فإن القرار حتى اللحظة بشأنها، هو منع إعادة فتحها للحد من حركة التجمعات وعملية المخالطة.



