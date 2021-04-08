سلامة معروف: لا زلنا بذروة الموجة الوبائية وكافة السيناريوهات والإجراءات مطروحة لدى خلية الأزمة
رام الله - دنيا الوطن
قال سلامة معروف، رئيس المكتب الاعلامي الحكومي، بغزة، إننا "نسعى أن لا تؤثر الطقوس والعبادات التي يشهدها شهر رمضان المبارك على الحالة الوبائية من خلال المتابعة الميدانية في المساجد والأماكن التي تشهد تجمعات للمواطنين".
وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن "كافة السيناريوهات والإجراءات مطروحة لدى خلية الأزمة"، ولكن نسير في الإجراءات وفق ما تقتضيه توصيات وزارة الصحة باعتبارها جهة الحسم في تحديد الإجراء المناسب الذي ينعكس على الحالة الوبائية.
قال سلامة معروف، رئيس المكتب الاعلامي الحكومي، بغزة، إننا "نسعى أن لا تؤثر الطقوس والعبادات التي يشهدها شهر رمضان المبارك على الحالة الوبائية من خلال المتابعة الميدانية في المساجد والأماكن التي تشهد تجمعات للمواطنين".
وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن "كافة السيناريوهات والإجراءات مطروحة لدى خلية الأزمة"، ولكن نسير في الإجراءات وفق ما تقتضيه توصيات وزارة الصحة باعتبارها جهة الحسم في تحديد الإجراء المناسب الذي ينعكس على الحالة الوبائية.
وقال معروف: لا زلنا في ذروة الموجة الوبائية، ومن المبكر الحديث عن تخفيف الإجراءات المعلنة، و"قد نكون أمام سيناريو استمرار الإجراءات على حالها دون الحاجة للمزيد من تشديدها".
وتابع: بالنسبة للأسواق الشعبية الأسبوعية، فإن القرار حتى اللحظة بشأنها، هو منع إعادة فتحها للحد من حركة التجمعات وعملية المخالطة.
وشدد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، على أن "الإجراءات الحكومية المعلنة لم تصل إلى حد الإغلاق حتى نتحدث عن إعاقة العملية الشرائية في المحال والمولات التجارية".
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