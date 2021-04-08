فتح بنابلس: نرفض كافة مظاهر الفلتان وإطلاق النار بالمحافظة

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت حركة فتح في نابلس، عن رفضها كافة مظاهر الفلتان وإطلاق النار في كافة مناطق المحافظة باعتبارها سلوكيات خارجة عن قواعد العمل الوطني وتسهم في ترويع المواطنين.



وقالت الحركة في بيان أصدرته، صباح اليوم الخميس: "إن ظاهرة إطلاق النار في المناسبات تضر بالعملية الديمقراطية الفلسطينية وتشوه الصورة الحضارية لشعبنا ولا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال".



وفيما يلي نص البيان:



تعيش فلسطين مرحلة دقيقة من مراحل نضال شعبنا تتطلب إيمان عميق بعدالة القضية وحقوق شعبنا المشروعة، وثقة بقيادتنا وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس " أبو مازن"، وإرادة صلبة وسلوك منضبط في مختلف المستويات وعلى جميع الأصعدة الوطنية والتنظيمية.



إن شعبنا الفلسطيني في الوقت الذي يقترب من عقد العرس الديمقراطي الذي يعبر فيه المواطن الفلسطيني عن رأيه ويختار مجددا ممثليه في المجلس التشريعي الذي سيكون بوابة لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات النظام السياسي بين شطري الوطن فإن حركة فتح أخذت على عاتقها عهد حماية الخيار الديمقراطي وتوفير كل مقومات نجاحه وتوفير البيئة الآمنة لأبناء شعبنا كافة لممارسة حقهم المقدس في الترشح والانتخاب.



أبناء محافظة جبل النار الصامدة:



إن إيمان حركة فتح بالنهج الديمقراطي يعني تحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا كافة، ورفض كل الممارسات التي من شأنها تشويه صورة حركة فتح وتضرب الصورة الحضارية لشعبنا الفلسطيني وتمنح الاحتلال مواد إعلامية مجانية لمهاجمة شعبنا وبث بذور الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.



وإذ نستغل هذه المساحة لنؤكد على ما يلي:



- رفض كافة مظاهر الفلتان وإطلاق النار في كافة مناطق المحافظة باعتبارها سلوكيات خارجة عن قواعد العمل الوطني وتسهم في ترويع المواطنين.



- إن ظاهرة إطلاق النار في المناسبات تضر بالعملية الديمقراطية الفلسطينية وتشوه الصورة الحضارية لشعبنا ولا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.



- نؤكد دعمنا لقرارات الأجهزة الأمنية الفلسطينية لوضع حد لهذه الظواهر بما يسهم في تحقيق الأمن والأمان لأبناء شعبنا ويصون مكتسبات شعبنا النضالية.