شؤون فلسطينية

مجدلاني: 255 ألف و329 أسرة إضافية استفادت من مساعدات التنمية منذ بداية (كورونا)

مجدلاني: 255 ألف و329 أسرة إضافية استفادت من مساعدات التنمية منذ بداية (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، إن الوزارة منذ بداية جائحة (كوفيد-19) استجابت بطريقة سريعة لحماية ومنع تردي أوضاع الأسر الفقيرة والمهمشة وضمان أمنهم الغذائي والصحي، من خلال برامج وقائية وتقديم المساعدات والخدمات التي تساهم في التخفيف من الآثار السلبية للجائحة وفقاً لخطة للاستجابة السريعة لقطاع الحماية الاجتماعية التي أعدتها الوزارة وعملت بها منذ آذار 2020.

جاء ذلك خلال كلمة مجدلاني التي ألقاها عبر تقنية الزوم لأعمال مؤتمر "عام على (كورونا) في فلسطين" والذي بدأ أعماله صباح أمس.

واستعرض أبرز المساعدات التي قدمتها الوزارة للأسر المتأثرة بالجائحة، حيث بلغ عدد الأسر التي استفادت من التدخلات حوالي 126 ألف أسرة بمبلغ اجمالي قدره 49 مليون شيقل، وتم توزيع طرود غذائية وصحية 112 ألف و180 أسرة في جميع محافظات الوطن بقيمة مالية بلغت 26 مليون شيقل، اضافة للطرود الغذائية التي تم تقديمها لنحو 17 ألف و500 أسرة من أهلنا في الشتات (مخيمات الشتات في سوريا ولبنان) بقيمة 3,5 مليون شيقل، وصرفت الوزارة 430 ألف شيقل لنحو 329 أسرة تعاني من وضعاً طارئاً وملحاً. 

وأضاف مجدلاني، أن الوزارة استمرت بتقديم خدماتها المعتادة مساعدات نقدية لـ 115 ألف أسرة بقيمة 408 مليون شيقل (70% منهم في قطاع غزة وباقي الأسر في الضفة الغربية)، وقدمت مساعدات لحوالي 950 أسرة، وخدمات التأمين الصحي لنحو85 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتوفير البطاقات الكترونية للأسر الفقيرة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي لحوالي 170، اضافة للخدمات المقدمة لنزلاء المراكز الاصلاحية (السجون) والاعفاءات المدرسية لأبناء الأسر الفقيرة والمهمشة، وخدمات قدمتها لأسر الأيتام من طرود غذائية وكوبونات شرائية وكفالات مالية.

واشار إلى أن الوزارة قدمت خدمات الايواء والرعاية والحماية والتأهيل للأشخاص ذوي الاعاقة في مراكز متخصصة مع مراعاة احتياجات النساء المعنفات من ذوات الاعاقة، وتم توفير الرعاية من أفراد للأشخاص ذوي الاعاقة والمسنين لحوالي 500 فرد، كما عملت على تقديم خدمات الحماية والرعاية والإيواء وإعادة الاندماج للنساء المعنفات من خلال مراكز الحماية التابعة لها والشريكة (التابعة لجمعيات) واستهداف 45 امرأة من النساء العاملات في المستوطنات والمعرضات للعنف ومناطق "ج" في محافظات (يطا، الخليل، طوباس واريحا) بمشاريع تمكين اقتصادي.

وتابع: رغم ظروف الجائحة، فقد نفذت الوزارة 200 مشروع تمكين اقتصادي في الضفة وغزة، بالتعاون مع الشركاء، وتم تقديم مشروع المياه والانارة ومشروع الحماية من الأمطار في قطاع غزة لـ 6,036 أسرة بدعم من قطر الخيرية.

وثمن مجدلاني دور الشركاء في كل من صندوق وقفة عز وبنك الاستثمار وبنك القدس والأفراد المتبرعين وكل مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية والمؤسسات الانسانية والمجتمع المدني في مساندة جهود الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية لتصدي لآثار الجائحة.

وأوضح أن الوزارة خلال الجائحة، فتحت أبواب شراكة مع كل الشركاء لتوفير احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة والأسر المتضررة جراء الجائحة.


أخبار ذات صلة

مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من تفاقم الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض والإنسان والمقدسات

مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من تفاقم الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض والإنسان والمقدسات

غزة: تعيين ناصر مصلح وكيلاً لوزارة الداخلية خلفاً لأبو نعيم

غزة: تعيين ناصر مصلح وكيلاً لوزارة الداخلية خلفاً لأبو نعيم

فتح بنابلس: نرفض كافة مظاهر الفلتان وإطلاق النار بالمحافظة

فتح بنابلس: نرفض كافة مظاهر الفلتان وإطلاق النار بالمحافظة

مواجهات واعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة

مواجهات واعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة

فدا: قرار بناء 540 وحدة استيطانية صفعة جديدة للمجتمع الدولي والشرعية الدولية

فدا: قرار بناء 540 وحدة استيطانية صفعة جديدة للمجتمع الدولي والشرعية الدولية

شاهد: سريان منع حركة المركبات بالقطاع لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)

شاهد: سريان منع حركة المركبات بالقطاع لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)

القدس: قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من بلدة أبو ديس

القدس: قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من بلدة أبو ديس

التربية تطلق منتدى &#34;توجهات لاستدامة التعلم الالكتروني في فلسطين&#34;

التربية تطلق منتدى "توجهات لاستدامة التعلم الالكتروني في فلسطين"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من تفاقم الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض والإنسان والمقدسات

مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من تفاقم الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض والإنسان والمقدسات

فتح بنابلس: نرفض كافة مظاهر الفلتان وإطلاق النار بالمحافظة

فتح بنابلس: نرفض كافة مظاهر الفلتان وإطلاق النار بالمحافظة

مواجهات واعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة

مواجهات واعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة

القدس: قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من بلدة أبو ديس

القدس: قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من بلدة أبو ديس

التربية تطلق منتدى &#34;توجهات لاستدامة التعلم الالكتروني في فلسطين&#34;

التربية تطلق منتدى "توجهات لاستدامة التعلم الالكتروني في فلسطين"

غنيم: نفذنا 93 مشروعاً للمياه والصرف الصحي بنحو 670 مليون دولار

غنيم: نفذنا 93 مشروعاً للمياه والصرف الصحي بنحو 670 مليون دولار

الشيوخي: اتفقنا مع نقابة الأطباء انهاء الاضراب مقابل صرف علاوة طبيعة العمل

الشيوخي: اتفقنا مع نقابة الأطباء انهاء الاضراب مقابل صرف علاوة طبيعة العمل

قوات الاحتلال تداهم منازل في قباطية جنوب جنين

قوات الاحتلال تداهم منازل في قباطية جنوب جنين

منوعات

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

أخيرًا.. رامز جلال يحسم الجدل حول برنامجه الرمضاني

أخيرًا.. رامز جلال يحسم الجدل حول برنامجه الرمضاني

هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها كارتر ؟

هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها كارتر ؟

شاهد: مشهور أردني يعترف بحبه لياسمين صبري.. وردة فعلها صادم

شاهد: مشهور أردني يعترف بحبه لياسمين صبري.. وردة فعلها صادم

شاهد: علي يوسف يطلق زوجته بـ&#34;الثلاث&#34; على الهواء مباشرة

شاهد: علي يوسف يطلق زوجته بـ"الثلاث" على الهواء مباشرة

شاهد: سعودي يطلب يد لجين عمران.. وهذا المقابل

شاهد: سعودي يطلب يد لجين عمران.. وهذا المقابل

شاهد: فنانة سعودية لعريس طلب يدها &#34;وجهك مو وجه فلوس&#34;.. من هي ؟

شاهد: فنانة سعودية لعريس طلب يدها "وجهك مو وجه فلوس".. من هي ؟

شاهد: روان بن حسين تثير جدل الجمهور بهذا الصورة

شاهد: روان بن حسين تثير جدل الجمهور بهذا الصورة

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

عربي

لبنان: ميشال عون يحمل المصرف المركزي مسؤولية الأزمة في البلاد

لبنان: ميشال عون يحمل المصرف المركزي مسؤولية الأزمة في البلاد

الإمارات تؤكد دعمها للسلطات الجديدة في ليبيا

الإمارات تؤكد دعمها للسلطات الجديدة في ليبيا

وصول الوضع لمستوى خطير.. تونس تشدد إجراءات مكافحة فيروس (كورونا)

وصول الوضع لمستوى خطير.. تونس تشدد إجراءات مكافحة فيروس (كورونا)

شاهد: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جديد في محيط دمشق

شاهد: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جديد في محيط دمشق