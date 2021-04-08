مجدلاني: 255 ألف و329 أسرة إضافية استفادت من مساعدات التنمية منذ بداية (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، إن الوزارة منذ بداية جائحة (كوفيد-19) استجابت بطريقة سريعة لحماية ومنع تردي أوضاع الأسر الفقيرة والمهمشة وضمان أمنهم الغذائي والصحي، من خلال برامج وقائية وتقديم المساعدات والخدمات التي تساهم في التخفيف من الآثار السلبية للجائحة وفقاً لخطة للاستجابة السريعة لقطاع الحماية الاجتماعية التي أعدتها الوزارة وعملت بها منذ آذار 2020.جاء ذلك خلال كلمة مجدلاني التي ألقاها عبر تقنية الزوم لأعمال مؤتمر "عام على (كورونا) في فلسطين" والذي بدأ أعماله صباح أمس.واستعرض أبرز المساعدات التي قدمتها الوزارة للأسر المتأثرة بالجائحة، حيث بلغ عدد الأسر التي استفادت من التدخلات حوالي 126 ألف أسرة بمبلغ اجمالي قدره 49 مليون شيقل، وتم توزيع طرود غذائية وصحية 112 ألف و180 أسرة في جميع محافظات الوطن بقيمة مالية بلغت 26 مليون شيقل، اضافة للطرود الغذائية التي تم تقديمها لنحو 17 ألف و500 أسرة من أهلنا في الشتات (مخيمات الشتات في سوريا ولبنان) بقيمة 3,5 مليون شيقل، وصرفت الوزارة 430 ألف شيقل لنحو 329 أسرة تعاني من وضعاً طارئاً وملحاً.وأضاف مجدلاني، أن الوزارة استمرت بتقديم خدماتها المعتادة مساعدات نقدية لـ 115 ألف أسرة بقيمة 408 مليون شيقل (70% منهم في قطاع غزة وباقي الأسر في الضفة الغربية)، وقدمت مساعدات لحوالي 950 أسرة، وخدمات التأمين الصحي لنحو85 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتوفير البطاقات الكترونية للأسر الفقيرة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي لحوالي 170، اضافة للخدمات المقدمة لنزلاء المراكز الاصلاحية (السجون) والاعفاءات المدرسية لأبناء الأسر الفقيرة والمهمشة، وخدمات قدمتها لأسر الأيتام من طرود غذائية وكوبونات شرائية وكفالات مالية.واشار إلى أن الوزارة قدمت خدمات الايواء والرعاية والحماية والتأهيل للأشخاص ذوي الاعاقة في مراكز متخصصة مع مراعاة احتياجات النساء المعنفات من ذوات الاعاقة، وتم توفير الرعاية من أفراد للأشخاص ذوي الاعاقة والمسنين لحوالي 500 فرد، كما عملت على تقديم خدمات الحماية والرعاية والإيواء وإعادة الاندماج للنساء المعنفات من خلال مراكز الحماية التابعة لها والشريكة (التابعة لجمعيات) واستهداف 45 امرأة من النساء العاملات في المستوطنات والمعرضات للعنف ومناطق "ج" في محافظات (يطا، الخليل، طوباس واريحا) بمشاريع تمكين اقتصادي.وتابع: رغم ظروف الجائحة، فقد نفذت الوزارة 200 مشروع تمكين اقتصادي في الضفة وغزة، بالتعاون مع الشركاء، وتم تقديم مشروع المياه والانارة ومشروع الحماية من الأمطار في قطاع غزة لـ 6,036 أسرة بدعم من قطر الخيرية.وثمن مجدلاني دور الشركاء في كل من صندوق وقفة عز وبنك الاستثمار وبنك القدس والأفراد المتبرعين وكل مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية والمؤسسات الانسانية والمجتمع المدني في مساندة جهود الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية لتصدي لآثار الجائحة.وأوضح أن الوزارة خلال الجائحة، فتحت أبواب شراكة مع كل الشركاء لتوفير احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة والأسر المتضررة جراء الجائحة.