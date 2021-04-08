شؤون فلسطينية

مواجهات واعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة

مواجهات واعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، عمليات دهم وتفتيش واعتقال لعدد من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اندلعت على إثرها مواجهات متفرقة.

ففي جنين، شهدت بلدة قباطية مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة ودهم عدد من المنازل وتفتيشها والتخريب في محتوياتها.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت في بلدة قباطية تخللها إطلاق نار كثيف على دوريات الاحتلال.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن ساري جبر زكارنة في البلدة، وفتشته وخرّبت في محتوياته.

وتشهد محافظة جنين ومحيطها بشكل شبه يومي عشرات عمليات إطلاق النار والاشتباكات، خصوصًا داخل مخيم جنين وبلدة قباطية نتيجة حملات الاعتقال المستمرة بحق أفرادهم.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم بشكار، بعد دهم وتفتيش منزله في حي المساكن الشعبية بمدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وداهمت منازل أسرى محررين، وصادرت أموالا منها، وعرف من المنازل المداهمة منزل معروف خطاطبة ومحمد نصر الله حنني وفارس حنني.

وكان جنود الاحتلال قد اعتقلوا إمام مسجد المساكن الشعبية بنابلس الشيخ موسى المدفع، أثناء تواجده في القدس المحتلة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوة خاصة الأسير المحرر أنس إسماعيل موسى من بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، بعد دهم وتفتيش منزله.

كما واختطف "مستعربون" المواطن أشرف عبد الجبار الحسنات (47 عاما) أثناء تواجده على مدخل مخيم الدهيشة الرئيس.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين راجح غازي شبيطة ومحمد زهير عابد من بلدة عزون شرقي قلقيلية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أدهم أبو عرقوب وخالد بعيرات، بعد دهم وتفتيش منزليهما.

وفي أريحا، اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عين السلطان، بعد اقتحام عدد كبير من مشاة الاحتلال للمخيم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز السام على المنازل، مما أدى إلى تكسير الشبابيك.

وأوضحت المصادر أن عددا من المواطنين أصيبوا بالمواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في المخيم.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

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