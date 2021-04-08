شاهد: سريان منع حركة المركبات بالقطاع لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)

























رام الله - دنيا الوطنبدأ في قطاع غزة، سريان قرار منع حركة المركبات لثلاثة أيام، منذ مساء أمس الأربعاء، وحتى صباح الأحد، في إطار مواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا)، والحد من ارتفاع أعداد الإصابات.وانتشرت الأجهزة الأمنية والشرطية منذ ساعات مساء أمس، في كافة محافظات قطاع غزة، لتطبيق القرارات الجديدة التي اتخذتها خلية إدارة الأزمة منتصف الأسبوع الحالي.وجاء من ضمن القرارات المتخذة وقف حركة المركبات بشكل كامل اعتباراً من الساعة 9 مساء أمس الأربعاء، وحتى الساعة 6:00 صباح الأحد، مع تعطيل عمل المؤسسات الحكومية خلال هذه الفترة.كما شملت القرارات إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، كالمدارس، والجامعات، ورياض الأطفال، ابتداء من بدءًا من يوم الأربعاء 7/4/2021، وحتى إشعار آخر.وتتضمن القرارات السماح بفتح المحال التجارية والمنشآت المختلفة خلال الأيام الثلاثة، للذين يتمكنون من الوصول إليها بدون استخدام المركبات، كما أن عمل معبر رفح مستثنى من قرار منع حركة المركبات اليوم الخميس، إذ سيعمل المعبر كالمعتاد، وسيتم تسهيل حركة المسافرين وفق آلية تم الإعلان عنها.