الإمارات تؤكد دعمها للسلطات الجديدة في ليبيا

الدببة في الإمارات

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رام الله - دنيا الوطن

أكّدت الإمارات، دعمها للسلطات الجديدة في ليبيا، وذلك خلال زيارة لرئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة إلى أبوظبي مساء الأربعاء.



واستقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الحكومة الليبية، وبحث معه "الجهود المبذولة لقيادة المرحلة الانتقالية"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية.



كما بحثا علاقات التعاون "في مختلف المجالات السياسية والأمنية والتنموية والاستثمارية والاقتصادية وفرص تطويرها"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وأكّد الشيخ محمد بن زايد "دعم دولة الإمارات للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وما تقوم به لتحقيق الأمان والاستقرار في ليبيا"، مضيفا ان "دولة الإمارات تقف دائما إلى جانب الشعب الليبي و مع كل ما يحقق مصلحته ويحافظ على سيادة بلده ووحدتها ويمنع التدخل في شؤونها الداخلية".



يشار إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، نالت ثقة البرلمان الليبي في آذار/مارس الماضي.