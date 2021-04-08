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وصول الوضع لمستوى خطير.. تونس تشدد إجراءات مكافحة فيروس (كورونا)

وصول الوضع لمستوى خطير.. تونس تشدد إجراءات مكافحة فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت تونس، تشديد الإجراءات الرامية لمكافحة تفشي (كوفيد-19) في البلاد لغاية نهاية الشهر الجاري بعدما سجلت أعداد المصابين بالفيروس ارتفاعاً كبيراً وبلغت نسبة إشغال أسرة العناية المركزة مستوى "خطيرا".

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، حسناء بن سليمان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصحة فوزي مهدي: إن الإجراءات الجديدة "تعطي الإذن إلى الولاة بغلق المناطق ذات الاختطار المرتفع التي تسجل ارتفاعا كبيرا في العدوى بفيروس (كورونا)".

وأضافت أن السلطات فرضت كذلك "إجبارية الحجر الصحي لخمسة أيام على جميع الوافدين على تونس" الذين سيتعين عليهم أيضا إبراز نتيجة فحص مخبري لا يعود تاريخها لأكثر من 72 ساعة تثبت خلوهم من الفيروس للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة.

وتقرر بموجب الإجراءات الجديدة، والتي ستسري بين 9 و30 نيسان/أبريل، حظر التجمعات الخاصة والعامة في سائر أنحاء البلاد، وتمديد فترة حظر التجول الليلي إلى عشر ساعات يوميا بدلا من سبع (من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا بعدما كان في السابق يبدأ في الساعة العاشرة ليلا).

كما تشمل التدابير المشددة "منع كل التجمعات والتظاهرات العامة وغلق الأسواق الأسبوعية"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وحذر مسؤولون في القطاع الاستشفائي في تونس، خلال الأيام الأخيرة، من أن الوضع الوبائي في البلاد بلغ مستوى خطيرا مع تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة يوميا وعشرات الوفيات.

ولغاية 6 نيسان/أبريل سجلت تونس، التي يقل عدد سكانها عن 12 مليون نسمة، حوالي 265 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها أكثر من 9000 حالة وفاة.

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