شؤون فلسطينية

القدس: قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من بلدة أبو ديس

القدس: قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من بلدة أبو ديس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أحمد يحيى عياد، على حاجز عسكري مفاجئ قرب مستوطنة (معاليه ادوميم)، أثناء عودته من عمله، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال استدعت عضو اللجنة التنظيمية لمنطقة أبو ديس أسامة عفانة، للتحقيق في معتقل عوفر.

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