موصية به دون قيود.. الوكالة الأوروبية تتمسك بلقاح "أسترازينيكا"





وقالت إيمير كوك المديرة التنفيذية للوكالة: "لم يتسن تأكيد عوامل خطر محددة مثل العمر أو الجنس أو التاريخ الطبي لأن الأحداث النادرة تظهر في جميع الأعمار".



وأعلنت الوكالة أن لجنة السلامة التابعة لها "خلصت إلى أن جلطات الدم غير العادية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية يجب أن تُدرج على أنها آثار جانبية نادرة جدًا" للقاح.



رام الله - دنيا الوطنأوصت الوكالة الأوروبية للأدوية، باستخدام لقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس (كورونا) دون تقييد، مشيرة إلى أن فوائده تتجاوز مخاطره.يأتي ذلك رغم ظهور حالات نادرة للغاية للإصابة بجلطات دموية في أوردة دماغية ارتبطت بتلقيه.ووجد خبراء الوكالة علاقة بين اللقاح وحالات التجلط لعدد ضئيل للغاية من الصفائح الدموية، وقالوا إن هذا الأمر نادر الحدوث.وبذلك تواصل الوكالة تمسكها بتقييمها للقاح. وكان الخبراء أجروا بحثا شاملا لتقارير بشأن حدوث تجلط دموي بعد أخذ اللقاح. وذكرت الوكالة أن هذه الجهود ستستمر، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).الوكالة لم تتوصل إلى عامل خطر محدد يؤدي إلى حدوث جلطات بعد أخذ لقاح "أسترازينيكا"، مشيرة إلى أن التفسير "المعقول" لحالات تجلط الدم النادرة يمكن أن يكون الاستجابة المناعية.