غنيم: نفذنا 93 مشروعاً للمياه والصرف الصحي بنحو 670 مليون دولار

وأكد م. غنيم أن الأعوام الماضية شهدت نشاطاً متواصلاً في مشاريع المياه والصرف والصحي في مختلف أنحاء الوطن من رفح إلى جنين، وخاصة في قطاع غزة، ومنها المشروع الأكبر في خانيونس وهو محطة معالجة مياه الصرف الصحي، التي سيكون لتشغيلها كبير الأثر على حياة السكان والخزان الجوفي في المنطقة.جاء ذلك خلال افتتاح محطة معالجة المياه العادمة في خانيونس بحضور محافظ خانيونس د. أحمد الشيبي، ورئيس مجلس إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل د. ماجد أبو رمضان، ومستشار البنك الإسلامي للتنمية د. رفعت دياب، ورئيس بلدية خانيونس م. علاء البطة، وممثلون عن المؤسسات الرسمية والمحلية ورؤساء وممثلون عن بلديات محافظة خانيونس.وأوضح أن هذا المشروع جاء بالإصرار والعزيمة بالتعاون مع الجهات الرسمية والدولية، رغم قيود الاحتلال، للوصول إلى هذه اللحظة المهمة والمنتظرة، معبراً عن تقديره للصندوق الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية والحكومة اليابانية لدعمها المشروعن الذي يخدم أكثر من مائتي ألف نسمة، بقدرة استيعابية تزيد عن 26 ألف متر مكعب يومياً.من جانبه، رحب د. الشيبي بجهود سلطة المياه والجهات المنفذة التي أسمهت بتحقيق هذا الإنجاز، داعياً إلى المزيد من العمل والتعاون بين الجهات المحلية والدولية والمانحة لتعزيز استدامة هذه المشاريع، بما يزيح من معاناة الناس، مؤكداً اهتمام الرئيس محمود عباس بتنفيذ وإنجاز هذه المشاريع الحيوية.وتطرق د. أبو رمضان إلى دور مصلحة المياه وجهودها المستمرة لضمان استدامة عمليات التشغيل والصيانة، موضحاً أن الوضع الحالي يؤثر على هذه الجهود بشكل كبير، ولكن هناك عزيمة لمواصلة الطريق للمضي معاً نحو تحسين للخدمات بأفضل شكل ممكن.بدوره، أثنى م. البطة على جهود سلطة المياه، داعياً إلى استكمال الجهود لضمان استمرارية تشغيل المحطة واستدامة عملها لخدمة المواطنين، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع الحيوي ودوره المهم في تحسين الوضع المائي في خانيونس.عقب ذلك، توجه م. غنيم إلى خزاني عبسان والنصيرات اللذين استكمل العمل فيهما والبدء بالتشغيل التجريبي، وذلك ضمن مشروع تطوير شبكات المياه الإضافية في محافظتي خانيونس والوسطى بقيمة 10 ملايين دولار لتزويد المياه لأكثر من ربع مليون مواطن، وذلك بدعم من الصندوق الكويتيفيما تفقد أعمال التوسعة الجارية في محطة تحلية مياه البحر لجنوب قطاع غزة، التي افتتح المرحلة الأولى منها قبل 3 أعوام بقدرة 6 ألاف كوب يومياً، لترتفع قدرتها في المرحلة الثانية إلى 20 ألف كوب يومياً، بدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو، وتنفيذ منظمة اليونيسف ومصلحة مياه بلديات الساحل تحت إشراف سلطة المياه. ويتوقع استكمال الأعمال في المحطة نهاية العام الجاري.