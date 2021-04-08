شؤون فلسطينية

الشيوخي: اتفقنا مع نقابة الأطباء انهاء الاضراب مقابل صرف علاوة طبيعة العمل

الشيوخي: اتفقنا مع نقابة الأطباء انهاء الاضراب مقابل صرف علاوة طبيعة العمل
رام الله - دنيا الوطن
قال امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني القائد الفتحاوي عزمي الشيوخي ان الاجتماع مع نقيب الأطباء بالخليل الدكتور وائل أبو اسنينة الليلة الماضية كان لقاء واجتماع ناجح وايجابي ومبشر وتوصلنا الى اتفاق ان يتم انهاء اضراب الأطباء بشكل كامل مقابل ان تبدأ الحكومة ووزارة المالية بالتطبيق الفوري لعلاوة طبيعة العمل من نسبة 150% الى نسبة 200% وجدولة ذلك وفق الإمكانيات المالية للحكومة بأثر رجعي من تاريخ 1-1-2020 مؤكدا ان الكرة الان أصبحت في ملعب الحكومة .

وأوضح الشيوخي ان بدء الحكومة بتنفيذ علاوة طبيعة العمل المتفق عليها أصلا من قبل الحكومة مع النقابة في البند رقم (1) من الاتفاقية التي تم توقيعها ما بين نقابة الأطباء والحكومة تنهي الاضراب بالكامل وان الكرة الان أصبحت في ملعب الحكومة .

يذكر ان حوارا واجتماعا مطولا استمر لعدة ساعات عقد الليلة الماضية في ديوان عزمي الشيوخي بالخليل لإنهاء الاضراب .

وشارك في الحوار ممثلين عن نقابة الأطباء وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني واللجان الشعبية الفلسطينية .وقال عزمي الشيوخي ان الحوار مع نقابة الأطباء كان إيجابي ومبشر وتضمن حرص الجميع على الصالح العام والعمل على تحقيق العدالة والحفاظ على الكرامة والحقوق لطرفي الخلاف الممثلين بنقابة الاطباء من جهة والحكومة من جهة اخرى . 

وحضر اللقاء والاجتماع الى جانب القائد الفتحاوي عزمي الشيوخي نقيب الأطباء في محافظة الخليل ممثلا عن النقابة الدكتور وائل أبو اسنينة ومنسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان القائد الفتحاوي عيسى أبو ميالة والمدير العام في وزارة الاشغال العامة المهندس عطا الزعتري ورئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين والتثقيف الصحي الحاج ماجد الشيوخي والدكتور تامر أبو ميالة أبو اسنينة. 

وخلال الاجتماع والحوار الدائر أجرى عزمي الشيوخي مكالمة هاتفية مع وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة ووضعها الشيوخي في صورة الحوار والاتفاق مع النقابة على انهاء الاضراب مقابل البدء في صرف علاوة طبيعة العمل وجدولتها وفق إمكانات الحكومة .

ومن جانبها أشادت الوزيرة مي كيله خلال المكالمة بجهود الشيوخي لإنهاء اضراب الأطباء وبتعاون النقابة معه وثمنت الكيلة مهنية وجهود الأطباء في مواجهة فيروس كورونا وأكدت الوزيرة كيلة على أهمية انهاء اضراب الأطباء بأسرع وقت وأوضحت الدكتورة مي كيلة بانها مع مطالب نقابة الأطباء العادلة.

وشدد الشيوخي على ضرورة واهمية تجاوب الحكومة مع هذا الاتفاق لإنهاء الإضراب بأسرع وقت وقبل ان تحدث اضرار كبيرة للمرضى او نفقد أرواح من المرضى والمواطنين نتيجة استمرار الاضراب .

وقد اكد عزمي الشيوخي على حق جمهور المواطنين والمستهلكين بالحصول على الخدمات الطبية والصحية بشكل مستمر وبدون انقطاع وبجودة عالية وعلى الحكومة والنقابة ان يوافقوا على انهاء الاضراب للصالح العام وضمن الحفاظ على الحقوق وتحقيق العدالة للأطباء وللمرضى وللجميع .

وقد اكدت الوزيرة مي كيلة انها ستقوم بنقل هذا الاتفاق الى رئيس الوزراء د. محمد اشتية وانها مع الاتفاق وتدعم الاتفاق الذي تم هذه الليلة مع نقابة الأطباء وانها مع حقوق الأطباء وموظفي القطاع الصحي بشكل عام ومع الاستمرار في تقديم الخدمات للمرضى وللمواطنين ولمستهلكين الخدمات الطبية والصحية بجودة عالية وعدم الانقطاع او التقصير مع أبناء شعبنا مهما كان السبب .


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