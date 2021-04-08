شؤون فلسطينية

القدس: مستوطنون يستولون على ثلاث عمارات وأرض في سلوان

القدس: مستوطنون يستولون على ثلاث عمارات وأرض في سلوان
أعلام إسرائيلية على عمارات استولى عليها مستوطنون في سلوان
رام الله - دنيا الوطن
استولى مستوطنون اليوم الخميس، على ثلاث عمارات سكنية وقطعة أرض في سلوان بالقدس.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن العمارات السكنية الثلاث وقطعة الأرض تقع في الحارة الوسطى في سلوان.

وقال المركز في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال، حاصرت فجرا، الحارة الوسطى في بلدة سلوان، ووفرت الحماية والحراسة لمجموعة من المستوطنين من أجل توطينهم في العمارات السكنية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف أن المستوطنين قاموا بوضع غرفتين سكنيتين داخل قطعة الأرض، إضافة إلى درج جاهز، كما وضعوا كاميرات مراقبة على البنايات السكنية، وفتحوا مدخلا جديدا لأحد البنايات.

وأوضح المركز أن عدد البؤر الاستيطانية في حي بطن الهوى في سلوان ارتفع اليوم إلى 12 بؤرة وقطعة أرض.

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