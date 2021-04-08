حماس: تصريحات غانتس بشأن الانتخابات الفلسطينية "أكاذيب مكشوفة"





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الأكاذيب تفضحها اعتقال جيش الاحتلال لبعض المرشحين وتهديده لآخرين حال ترشحوا في قائمة حركة حماس.



وشدد قاسم على أن شعبنا سيثبت في هذه الانتخابات مرة أخرى عجز الاحتلال عن فرض إرادته على شعبنا، وفشله الذريع في التأثير على خيارات شعبنا الملتفة حول المقاومة ورموزها المتمسكة بثوابت قضيتنا.





رام الله - دنيا الوطنقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "ادعاءات وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس بأن الاحتلال لا يتدخل في الانتخابات الفلسطينية، هي أكاذيب مكشوفة".