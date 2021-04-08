شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تداهم منازل في قباطية جنوب جنين

قوات الاحتلال تداهم منازل في قباطية جنوب جنين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة قباطية جنوب جنين، وداهمت عدداً من المنازل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت منازل أيمن محمود نزال، والأسير المحرر شادي الاصهب، وأحمد ماهر زكارنة، وسعد محمد أبو الرب، وعبثت بمحتوياتها واستجوبت أصحابها دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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