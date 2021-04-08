شؤون فلسطينية

إسرائيل تعلق على قرار واشنطن استئناف تقديم المساعدات للفلسطينيين و(أونروا)

إسرائيل تعلق على قرار واشنطن استئناف تقديم المساعدات للفلسطينيين و(أونروا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن "استئناف التمويل الأمريكي لوكالة (أونروا) يجب أن يتم ضمن تغييرات في الوكالة التابعة للأمم المتحدة". 

وأعرب سفير اسرائيل لدى واشنطن، عن "خيبة امله" لاستئناف المساعدة الأميركية للفلسطينيين، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، استئناف بلاده تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني تصل قيمتها إلى 235 مليون دولار.

وقال بلينكن في البيان إن "المساعدة الاميركية للشعب الفلسطيني تخدم مصالح وقيم الولايات المتحدة. إنها توفر مساعدة حيوية لمن يحتاجون اليها وتسهل التنمية الاقتصادية وتدعم الحوار الاسرائيلي الفلسطيني وتنسيق الامن والاستقرار".

وحسب بلينكن فإن حزمة المساعدات تشمل 150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لـ (أونروا) و75 مليون دولار مساعدات اقتصادية وتنموية في قطاع غزة والضفة الغربية و10 ملايين دولار لبرامج دعم السلام عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب، قد أوقفت تقريبا كل المساعدات بعدما قطعت العلاقات مع السلطة الفلسطينية في 2018. 

واعتُبرت تلك الخطوة على نطاق واسع وسيلة لإرغام الفلسطينيين على التفاوض مع إسرائيل بشروط وصفتها القيادة الفلسطينية بأنها محاولة لحرمانهم من إقامة دولة قابلة للحياة.

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