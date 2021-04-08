مستعربون يختطفون مواطنا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اختطفت قوات اسرائيلية خاصة "مستعربون" صباح اليوم الخميس، مواطنا من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.



وقالت مصادر أمنية، إن مستعربين اختطفوا المواطن أشرف عبد الجبار الحسنات" (47 عاما) أثناء تواجده على مدخل المخيم الرئيس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكان مستعربون اختطفوا ليلة أمس، الأسير المحرر أنس اسماعيل موسى (22 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، أثناء تواجده في منطقة البالوع وسط البلدة.