لجنة الانتخابات: استلمنا أربعة اعتراضات حتى مساء الأربعاء وجرى الرد عليها





وقالت اللجنة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها استلمت اللجنة حتى مساء يوم أمس الأربعاء أربعة اعتراضات، وجرى الرد عليها من اللجنة.



وأوضحت، أنها -وفي ظل فرض الاغلاق في قطاع غزة لمواجهة فيروس (كورونا)- قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرار فتح مكاتبها في القطاع لاستقبال طلبات الاعتراض، مع الالتزام بإجراءات الوقاية.



وفي هذا السياق، أعادت لجنة الانتخابات التأكيد على أنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض أو شكوى حول مخالفة أي من القوائم أو المرشحين لشروط الترشح، على أن يُرفَق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحته، وذلك وفق الإجراءات وعلى النموذج المخصص.



وبينت أنها تدرس الاعتراضات والشكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتصدر قراراً بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه خطياً بقرار اللجنة. ويمكن لمن يرغب، الطعن في القرار أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه، علماً بأن المحكمة تصدر قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى، ويكون حكمها نهائي وغير قابل للاستئناف.





أعلنت لجنة الانتخابات المركزية استمرار استقبال طلبات الاعتراض على أسماء القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021، وذلك حتى الساعة 4 من عصر اليوم الخميس، في جميع مقرات اللجنة ومكاتبها في الضفة الغربية وقطاع غزة.