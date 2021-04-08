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شاهد: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جديد في محيط دمشق

شاهد: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جديد في محيط دمشق
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الدفاعات الجوية في الجيش السوري، تصدت بعد منتصف الليلة الماضية، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ، على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق و"أسقطت معظم الصواريخ المعادية".

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله: إنه "في حوالي الساعة الثانية عشرة و56 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأضاف المصدر أن العدوان "أدى إلى إصابة أربعة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

إلى ذلك ذكرت قناة (المنار) اللبنانية أن أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة حربية إسرائيلية معادية في أجواء المنطقة الحدودية وسمع دويه في أرجاء الجنوب اللبناني.

وكانت وسائط دفاع الجيش السوري الجوي، تصدت في 16 من الشهر الماضي، لعدوان إسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق وأسقطت معظم صواريخ العدوان.


 


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