أول تعليق من مصر على قرار واشنطن استئناف المساعدات للفلسطينيين و(أونروا)

وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، عن ترحيب مصر بقرار الإدارة الأميركية استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك استئناف تمويل وكالة (أونروا).



وقال حافظ في بيان اليوم الخميس، إن استئناف المساعدات من شأنها أن تسهم في رفع المعاناة عن الفلسطينيين، إضافة إلى توفير دعم مادي في مواجهة تحديات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، كما يتيح لـ (أونروا) توفير الخدمات الضرورية للشعب الفلسطيني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال أمس الأربعاء: "إن واشنطن ستقدم أكثر من 150 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين.



ويأتي إعلان بلينكن بعد أن قال أشخاص مطلعون يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم تقديم مساعدات أمريكية قيمتها 235 مليون دولار على الأقل للفلسطينيين، لتستأنف بذلك تقديم جزء من المساعدات التي حجبها الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وبحسب إخطار أرسلته إدارة بايدن عبر البريد الإلكتروني لمكاتب الكونغرس، تدعو الخطة إلى تقديم 150 مليون دولار من خلال وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة و75 مليون دولار كدعم اقتصادي أمريكي، و10 ملايين دولار في صورة تمويل للتنمية.



وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة قد تعهدت في السابق باستئناف تقديم مساعدات بمئات الملايين من الدولارات، والعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.



من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية رحبت بالخطة الأمريكية لاستئناف التمويل لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتأمل في أن "تحذو دول أخرى حذوها".