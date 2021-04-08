قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام قياسية بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل 1061 إصابة جديدة بالفيروس، ذلك في الدورة الثانية ليوم أمس الأربعاء.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 1932 إصابة، وذلك بعد فحص 5609 عينات ، وذلك بنسبة إصابة 34 %.







رام الله - دنيا الوطنواصل قطاع غزة تسجيل أرقام قياسية جديدة بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).