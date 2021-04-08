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سلفيت: آلاف المستوطنين يقتحمون المقامات الاسلامية في كفل حارس

سلفيت: آلاف المستوطنين يقتحمون المقامات الاسلامية في كفل حارس
مستوطنون في سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم آلاف المستوطنين، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت.

وأفاد شهود عيان، بأن آلاف المستوطنين اقتحموا البلدة مساء الليلة، تحت حماية جنود الاحتلال، المقامات الإسلامية، وقاموا بتدنيس المقامات الإسلامية، وأدوا صلوات تلمودية، وشعائر دينية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكثفت قوات الاحتلال الاسرائيلي من تواجدها وتشديداتها العسكرية على المدخل الرئيسي لبلدة كفل حارس ومنعت المواطنين من التنقل.

يشار إلى أن هذا الاقتحام الأكبر ضمن سلسلة من الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون للمقامات.

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