"المرور" بغزة: سيتم حجز جميع المركبات المخالفة حتى صباح الأحد المقبل

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت العقيد تامر شحادة، مدير إدارة المرور والنجدة بالشرطة، بغزة، إن شرطة المرور والنجدة وسائر الإدارات الشرطية المختصة ستُكثف انتشارها وستُشدد إجراءاتها في ضبط ومتابعة الالتزام بقرار منع حركة المركبات في جميع محافظات قطاع غزة، الذي بدأ مساء أمس الأربعاء، وينتهي حتى الساعة 6:00 من صباح الأحد.



وأضاف في تصريحات في تصريحات صحفية تزامناً مع بدء المنع الكلي لحركة المركبات، في القطاع، بأن هذا الإجراء يأتي ضمن القرارات الحكومية المتخذة مؤخراً من أجل الحد من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس (كورونا).



وشدد شحاده على أنه سيتم حجز جميع المركبات المخالفة للقرار حتى صباح يوم الأحد المقبل، وتحرير مخالفات بحق أصحابها.



وبدأ مساء أمس سريان قرار منع المركبات من التنقل والحركة في القطاع، تنفيذاً لقرار وزارة الداخلية بغزة، في محاولة لمنع تفشي فيروس (كورونا) المستجد في القطاع.