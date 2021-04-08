العملات: انخفاض آخر للدولار
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الخميس الموافق الثامن من نيسان/إبريل2021 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.29 شيكل.
الدينار الأردني: 4:65 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.92 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الخميس الموافق الثامن من نيسان/إبريل2021 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.29 شيكل.
الدينار الأردني: 4:65 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.92 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
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