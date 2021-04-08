الطقس: كتلة هوائية باردة تؤثر على فلسطين غداً





2- شدة سرعة الرياح.





3-خطر التزحلق على الطرقات.









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 23-10 15-8 11-7 بيت لحم 23-10 15-8 11-7 رام الله والبيرة 22-9 14-7 10-6 طولكرم 23-12 19-11 15-9 نابلس 24-11 16-9 13-8 قلقيلية 23-12 19-11 15-9 جنين 25-12 17-10 16-9 سلفيت 23-10 15-8 11-7 طوباس 26-12 18-11 17-10 روابي 24-11 16-9 13-8 الخليل 22-9 14-7 10-6 غزه 22-14 19-13 16-11 أريحا 29-17 24-15 22-14 خانيونس 22-14 19-13 16-11 الأغوار الشمالية 27-15 22-13 20-12 رفح 23-13 20-12 15-10

4-تدني مدى الرؤيا الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، كتلة هوائية باردة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ويصبح الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8-10 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .يوم الأحد، يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً، ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6-8 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.هذا وتحذر دائرة الارصاد الجوية خلال الايام القادمة من:1- التقلبات الجوية والانخفاض الحاد على درجات الحرارة .